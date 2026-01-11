Барселона – Реал Мадрид. Прогноз на финал Суперкубка Испании 11 января

Дата публикации: 11-01-2026 15:09

11 января в спортивном комплексе Король Абдалла Спортс Сити в Джидде состоится финал Суперкубка Испании, где встретятся две крупнейшие команды — Барселона и Реал Мадрид.

Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Барселона

Под руководством тренера Флика коллектив демонстрировал высокую эффективность и стабильность. В минувшем сезоне, который стал для Флика дебютным в Испании, он добился впечатляющих успехов — выиграл Суперкубок, Примеру и Кубок Короля. Единственным серьезным разочарованием стал матч в Лиге чемпионов, где Барселона уступила Интеру в плей-офф. Однако в текущем сезоне старт оказался достаточно тяжелым, особенно после зимних каникул, но к зимнему перерыву команда смогла вернуть уверенность в собственной игре и создать комфортное преимущество в виде четырех очков в турнирной таблице.

Начало 2026 года для Барселоны сложилось удачно, несмотря на новые проблемы со здоровьем Ямаля, а также сложности в отношениях между руководством и ветеранами команды. После Тер Штегена, похоже, возникли трения и с другим видно важным игроком — Робертом Левандовским. Тем не менее, команда успешно провела дерби против Эспаньола, выиграв со счетом 2:0, а затем разгромила Атлетик Бильбао в Суперкубке, забив сразу пять безответных голов.

Реал Мадрид

Для Реала 2025 год стал крайне неудачным — клуб остался без трофеев, что для команды с богатыми традициями постоянных побед и амбиций стало настоящим ударом. Основной ответственностью за провал был нагружен главный тренер Карло Анчелотти. Ему даже не предоставили возможность руководить командой на клубном чемпионате мира, отпустив сразу после завершения сезона возглавлять сборную Бразилии. После неудач в Суперкубке Испании и Лиге Чемпионов, когда Реал уступил Барселоне не только в чемпионате Испании, но и в финальном матче Кубка страны, напряжение внутри клуба резко возросло.

Сейчас давление возлагается на главного тренера Хаби Алонсо, который, несмотря на внушительный послужной список, пока что не смог вернуть "королевскому клубу" былых позиций. Летом этого года он проиграл ПСЖ на клубном чемпионате мира, а в последние месяцы года команда растеряла лидирующие позиции в Ла Лиге. В прессе ходят слухи, что в случае отсутствия побед уже в этом сезоне, Алонсо может лишиться поста, что делает предстоящий финал чрезвычайно важным. Тем не менее, первый вызов в лице Атлетико Мадрид был пройден — победа со счетом 2:1 доказала, что команда по-прежнему в состоянии бороться.

Статистика личных встреч

Перед октябрьским матчем, завершившимся победой Реала со счетом 2:1, в предыдущем сезоне Барселона выиграла все четыре очных встречи с мадридским клубом, причем в Кубке Испании успех был достигнут только в дополнительное время.

Прогноз

Как и ожидалось, букмекеры склоняются к победе Барселоны, которая является номинальным хозяином встречи. Рекомендуется сделать ставку на команду Флика с форой 0, коэффициент на данное событие составляет 1,64, что указывает на достаточно высокий уровень доверия к успеху каталонцев в предстоящем матче.