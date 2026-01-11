Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в составе Бенфики

Дата публикации: 11-01-2026 15:12

Главный тренер «Бенфики», португальский специалист Жозе Моуринью, принял строгое решение после поражения команды от «Браги» со счётом 1:3 в полуфинале Кубка португальской лиги.

По информации Daily Mail, в составе «Бенфики» играют украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Несмотря на неприятный результат, команда не получила выходной день, что стало неожиданностью для игроков.

Сразу после финального свистка футболисты были отправлены обратно на клубную базу в Сейшале, где им пришлось остаться на ночь. В ближайшие дни «орлы» продолжат тренировки в режиме полной изоляции, без разрешения покидать территорию базы.

Такое решение мотивировано желанием главного тренера усилить дисциплину и сосредоточенность игроков на предстоящих матчах, чтобы избежать подобных неудач в будущем. Моуринью подчеркнул важность командной сплочённости и готовности демонстрировать максимальную отдачу в каждой игре.

Текущий период станет для «Бенфики» временем интенсивной работы, направленной на улучшение результатов и поиск новых тактических решений. Клуб надеется, что такие меры помогут команде выйти из сложного положения и вернуться к победам.