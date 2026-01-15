Конор Галлахер рассказал о своих чувствах после перехода в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 15-01-2026 17:28

Полузащитник Конор Галлахер поделился своими впечатлениями от перехода в английский клуб "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Атлетико".

Я невероятно счастлив и очень взволнован тем, что сейчас нахожусь здесь. Для меня это огромный шаг. Я прекрасно понимаю, насколько велик этот клуб, как сильны и преданны его болельщики, и вообще насколько много значит этот переход в моей карьере. Быть частью "Тоттенхэма" - это для меня большая честь и ответственность.

Сам трансфер прошёл достаточно быстро - и это было для меня очень важно. Я давно хотел присоединиться к "Тоттенхэму", и клуб тоже был заинтересован во мне. Всё получилось легко и четко, и я благодарен руководству за оперативность и профессионализм.

В карьере у меня уже был ценный опыт, несмотря на то, что мне сейчас всего 25 лет. Я ощущаю желание двигаться дальше, набирать новый опыт на поле и приносить максимум пользы клубу. Вернуться в английскую Премьер-лигу после полутора лет перерыва особенно приятно, ведь "Тоттенхэм" - один из топовых клубов страны, и быть его частью для меня очень важно. Я хочу помочь команде добиваться побед, расти, достигать новых вершин и надеюсь сыграть важную роль в ее успехах.

Очень рад, что теперь смогу разделить радость от игры с нашими болельщиками и надеюсь вместе создать немало ярких моментов и воспоминаний. Я полон решимости показать себя с лучшей стороны и стать действительно значимым футболистом для "Тоттенхэма". Уже готов выйти на поле и начать приносить пользу команде, а главное - радовать фанатов своей игрой, - приводит слова Галлахера официальный сайт клуба.