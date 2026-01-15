Инсайдер рассказал о взгляде Юргена Клоппа на возможную работу в «Реал Мадрид»

Дата публикации: 15-01-2026 17:30

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X, бывший наставник дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп серьезно обдумывает возможность продолжить карьеру в мадридском "Реале". По информации журналиста, возвращение Клоппа к тренерской деятельности могут мотивировать лишь два предложения - возглавить "Реал" или национальную команду Германии. Отмечается, что специалист давно симпатизирует мадридскому клубу и не раз высказывал интерес к работе с "бланкос" в будущем.

Напомним, что недавно "сливочные" объявили об уходе Хаби Алонсо, который работал главным тренером команды с прошлого лета. В данный момент пост главного тренера мадридцев занимает Альваро Арбелоа, который старается удерживать команду на высоких позициях в Ла Лиге.

На данный момент "Реал" идет на втором месте в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 45 очков в 19 проведенных матчах. Команда сохраняет хорошие шансы побороться за лидерство и продолжает выступать стабильно, несмотря на кадровые изменения на тренерском мостике.

Будет ли Клопп новым наставником мадридцев, пока остается открытым вопросом, однако интерес обеих сторон к возможному сотрудничеству очевиден. Поклонники футбола с нетерпением ждут дальнейшего развития событий.