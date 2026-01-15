«ПСЖ» заинтересовался Энцо Фернандесом из «Челси»

Дата публикации: 15-01-2026 17:31

Полузащитник лондонского клуба "Челси" Энцо Фернандес привлёк пристальное внимание французского футбольного гранда "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает ESPN со ссылкой на авторитетное издание L'Equipe.

Как утверждает источник, действующий чемпион Франции внимательно следит за развитием ситуации вокруг аргентинского хавбека, особенно учитывая непростое положение, в котором оказался "Челси" после увольнения главного тренера Энцо Марески. Отмечается, что "ПСЖ" рассматривает возможность подписания игрока, однако не планирует совершать этот трансфер в ближайшее летнее окно. Парижане предпочитают вести переговоры на более позднем этапе, чтобы тщательно проанализировать дальнейшие изменения в составе лондонцев и положение Фернандеса в команде.

В текущем сезоне Энцо Фернандес провёл на поле 30 встреч во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами, демонстрируя стабильную и результативную игру. Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2032 года, что говорит о долгосрочных планах лондонского клуба на этого талантливого игрока. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца оценивается в 85 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих полузащитников своего поколения.