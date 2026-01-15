В Мали задержали колдуна после вылета национальной сборной с Кубка Африки

Дата публикации: 15-01-2026 17:33

В Мали был задержан местный колдун Карамого Синайоко после того, как сборная страны проиграла национальной команде Сенегала в четвертьфинале Кубка африканских наций - матч завершился со счётом 0:1, как сообщает издание The Sun.

По информации источника, фанаты сборной Мали обратились к Синайоко, поверив в его обещания помочь команде одержать победу с помощью мистических сил. За свои "услуги" колдун получил от болельщиков почти 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако после того как национальная команда не смогла пройти дальше по турнирной сетке, около ста рассерженных поклонников футбола пришли к дому Синайоко и начали забрасывать его камнями. Вскоре на место прибыла полиция, чтобы утихомирить ситуацию. Сотрудники правопорядка обвинили "пророка" в мошенничестве и задержали его. Расследованием дела занимается отдел по борьбе с киберпреступностью, поскольку предполагается, что афера могла быть организована через электронные каналы связи.

Напомним, что действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара. В финальной игре турнира 2023 года эта команда обыграла сборную Нигерии со счётом 2:1 и завоевала почётный трофей.