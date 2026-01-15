«Лидс» настроен договориться о трансфере Довбика
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает интерес со стороны английского клуба «Лидс». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
По данным источника, представители Английской Премьер-лиги проявляют интерес не только к 28-летнему украинцу, но и к форварду «Вулверхэмптона» Йоргену Страндом Ларсену.
После того, как «Рома» усилилась нападающими Дониэллом Маленом и Робиньо Вазом, в клубе готовы расстаться с Артемом Довбиком, чтобы освободить место в составе и уравновесить форму команды.
В текущем сезоне Довбик провел 16 матчей за «Рому», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи, демонстрируя стабильную игру на поле.
Таким образом, возможный трансфер в «Лидс» может стать логичным шагом в карьере украинского нападающего, который стремится к новым вызовам и хочет проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.