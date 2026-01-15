«Лидс» настроен договориться о трансфере Довбика

Дата публикации: 15-01-2026 17:34

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает интерес со стороны английского клуба «Лидс». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, представители Английской Премьер-лиги проявляют интерес не только к 28-летнему украинцу, но и к форварду «Вулверхэмптона» Йоргену Страндом Ларсену.

После того, как «Рома» усилилась нападающими Дониэллом Маленом и Робиньо Вазом, в клубе готовы расстаться с Артемом Довбиком, чтобы освободить место в составе и уравновесить форму команды.

В текущем сезоне Довбик провел 16 матчей за «Рому», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи, демонстрируя стабильную игру на поле.

Таким образом, возможный трансфер в «Лидс» может стать логичным шагом в карьере украинского нападающего, который стремится к новым вызовам и хочет проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.