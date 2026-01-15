21:28 ()
Свернуть список

Хаби Алонсо определил свои планы на будущее после ухода из Реала

Дата публикации: 15-01-2026 17:45

 

Испанский тренер Хаби Алонсо определился с дальнейшими планами на свою карьеру после ухода из мадридского "Реала". По информации портала Fichajes, 43-летний специалист решил продолжить работу в Английской Премьер-лиге.

Источник сообщает, что на Алонсо претендуют сразу несколько топ-клубов Англии — "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Среди этих вариантов наиболее вероятным считается сотрудничество с "красными", где у Хаби Алонсо есть хорошие шансы реализовать свои идеи и развивать команду.

Напомним, что Хаби Алонсо возглавлял тренерский штаб мадридского "Реала" с лета 2025 года по зиму 2026 года. Однако, после неудачного выступления и поражения в финале Суперкубка Испании от "Барселоны" он принял решение покинуть клуб. Такие изменения стали новым этапом в карьере молодого тренера, который теперь намерен закрепиться на высоком уровне в одной из сильнейших лиг мира.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2026
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close