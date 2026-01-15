Владелец «Аль-Иттихада» рассказал, как предлагал Месси €1,4 млрд в год

Дата публикации: 15-01-2026 23:34

Анмар Аль-Хайли, владелец и президент саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихад", поделился историей о том, как он пытался подписать известного аргентинского форварда Лионеля Месси. Он рассказал, что контактировал с Месси после окончания его контракта с французским "ПСЖ". Аль-Хайли предложил футболисту невероятный контракт - € 1,4 миллиарда в год, чтобы тот присоединился к его клубу.

Однако Месси отказался от этого заманчивого предложения. Причиной такое решение стала семья аргентинца: как отметил Аль-Хайли, близкие Месси предпочли переезд в Соединённые Штаты Америки. Президент "Аль-Иттихада" с уважением отнёсся к выбору нападающего и подчеркнул, что клуб всегда открыт для Месси и будет рад его приезду в будущем - он может присоединиться к команде в любое время, когда сам этого пожелает.

Аль-Хайли также отметил, что если Месси решит подписать контракт с "Аль-Иттихадом", ему будет предложено соглашение, по условиям которого Лео сможет зарабатывать столько, сколько сам посчитает нужным, в том числе и на пожизненной основе. По словам владельца клуба, для него важно видеть в составе своей команды легендарного футболиста не из-за финансовой выгоды, а ради возможности иметь лучшего игрока в истории футбола. Его слова приводит издание TyC Sports.