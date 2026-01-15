"Атлетико" может опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за трансферную цель

Дата публикации: 15-01-2026 23:35

Мадридский "Атлетико" намерен вмешаться в борьбу за полузащитника "Вулверхэмптона" Жоао Гомеса, становясь серьезным конкурентом для "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". Как сообщает ESPN, представители испанского клуба внимательно следят за развитием ситуации вокруг игрока и рассматривают возможность трансфера уже в ближайшее время.

По информации источника, руководство "Атлетико" ищет усиление в центр поля после недавнего ухода Конора Галлахера в "Тоттенхэм". Этот трансфер дал клубу дополнительные финансовые ресурсы, что позволяет рассматривать приобретение 24-летнего Жоао Гомеса как одну из приоритетных целей для дальнейшего укрепления состава. Теперь мадридцы готовы вступить в переговоры с "Вулверхэмптоном" и предложить выгодные условия.

В текущем сезоне Гомес выходил на поле в 24 матчах во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Контракт футболиста с английским клубом заключен до лета 2030 года, что добавляет интереса к возможному переходу. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Жоао Гомеса оценивается в 40 миллионов евро, что делает его привлекательной трансферной целью для ведущих европейских клубов.