"Манчестер Юнайтед" нацелен на игрока из экс-клуба Кэррика

Дата публикации: 15-01-2026 23:35

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заинтересован в подписании полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни, с которым он уже сотрудничал ранее. По информации TEAMtalk, английский специалист хотел бы видеть этого игрока в составе своей новой команды.

Однако не только «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 23-летнему хавбеку - в борьбу за него может включиться и «Тоттенхэм». При этом руководство «Мидлсбро» твёрдо намерено сохранить своего ключевого футболиста и не отпускать его в зимнее трансферное окно, несмотря на активный интерес со стороны топ-клубов АПЛ.

Майкл Кэррик работал в «Мидлсбро» с 2022 по 2025 год, и за это время успел хорошо узнать Хакни, который в текущем сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 6 результативных передач. Действующий контракт Хакни рассчитан до лета 2027 года, что усложняет возможный трансфер.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Хейдена Хакни составляет 25 млн евро. Переговоры по этому переходу могут быть непростыми, но Кэррик уверен, что полузащитник сможет усилить «Манчестер Юнайтед» и помочь клубу добиться высоких результатов в новом сезоне.