Буонанотте покинул «Челси» и на правах аренды стал игроком «Лидса»

Лондонский клуб "Челси" на своём официальном сайте сообщил о досрочном завершении аренды полузащитника Факундо Буонанотте. Футболист, который присоединился к "синим" в сентябре, возвращается в клуб "Брайтон". После этого 21-летний аргентинец продолжит карьеру в английском "Лидсе", где будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона, о чём уже объявили "павлины" на своём сайте.

Буонанотте в нынешнем сезоне принял участие в восьми официальных встречах за "Челси" во всех турнирах. За это время полузащитник отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами, демонстрируя универсальность и хорошее видение поля. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года, что говорит о долгосрочных планах "Челси" относительно игрока.

По информации, опубликованной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского полузащитника оценивается в 18 миллионов евро. Факундо Буонанотте продолжает набирать опыт в английских командах, чтобы раскрыть свой потенциал на более высоком уровне и укрепить игровую практику в одной из самых сильных лиг мира.