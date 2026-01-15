Джулиано Симеоне продлил соглашение с мадридским «Атлетико»

Дата публикации: 15-01-2026 23:37

Нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне официально продлил контракт с испанским клубом, о чём стало известно из сообщения на официальном сайте команды.

Соглашение 23-летнего футболиста теперь будет действовать до 2030 года. По условиям нового контракта, сумма отступных за Джулиано составляет внушительные 500 миллионов евро - эта цифра подтверждает высокий статус игрока для клуба и серьёзность намерений руководства сохранить его в составе на долгие годы.

Джулиано выступает за «Атлетико» с 2019 года, когда присоединился к академии клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий, являющийся сыном главного тренера команды Диего Симеоне, принял участие в 18 матчах, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач своим партнёрам. Кроме выступлений на внутренней арене, футболист проявил себя и на международной сцене, проведя шесть игр в групповом этапе Лиги чемпионов, где сумел отличиться одним забитым мячом.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Симеоне на сегодняшний день составляет 40 миллионов евро. Таким образом, продление контракта и высокая сумма отступных подчеркивают важность игрока в долгосрочных перспективах «Атлетико».