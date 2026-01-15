Платини: я должен был возглавить ФИФА, но меня «убрала» группа людей

Дата публикации: 15-01-2026 23:39

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини поделился информацией о заговоре, который, по его словам, стал преградой для его избрания на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

«Последние десять лет были непростыми для меня и моей семьи. Мы пережили множество неприятных моментов, когда читали заголовки газет, слышали, как люди обсуждают меня и ситуацию вокруг. Каждое упоминание в СМИ волновало родных, ведь весь мир следил за происходящим. Но несмотря ни на что, я всегда оставался спокоен. Я был уверен, что истина восторжествует, ведь я не совершал ничего противозаконного. В глубине души я знал: все обвинения сойдут на нет, и справедливость будет восстановлена.

Я считал, что мой путь - стать президентом ФИФА, но этого не случилось только по причине того, что определённые люди не желали этого. Запрет, который мне был наложен, был, безусловно, несправедливым, и он имел политическую подоплёку. Определённая группа заинтересованных лиц сделала всё возможное, чтобы устранить меня с пути, буквально «устранили» меня из гонки за пост президента.

Эти лица, принадлежавшие к администрации организации, даже не были мне знакомы. Им было выгодно поддерживать существующий порядок вещей, ведь они имели доступ к материальным благам и возможностям неплохо заработать. Я оказался для них неудобной фигурой - ведь мог многое изменить, они опасались реформ и перемен, которые я был готов внести. Именно поэтому они меня боялись» - приводит слова Платини издание The Guardian.

Напомним, французский функционер был главой УЕФА с 2007 по 2015 год, пока не был отстранён от футбольной деятельности комитетом ФИФА по этике на восемь лет. Поводом стало обвинение в коррупции, однако в 2022 году швейцарский суд полностью оправдал Платини, сняв с него все обвинения в мошенничестве и недобросовестном управлении. После этого он вновь стал символом борьбы за честность и справедливость в мировом футболе.