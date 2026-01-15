В «Реале» полагают, что главная ответственность за нынешние неудачи клуба лежит на футболистах

Дата публикации: 15-01-2026 23:40

В мадридском "Реале" нарастает серьезное недовольство из-за недавнего поражения команды в 1/8 финала Кубка Испании против "Альбасете" со счетом 2:3. Руководство клуба полагает, что качество игры "сливочных" в этом матче не соответствовало их высокому статусу и ожиданиям болельщиков. Это болезненное поражение воспринимается как один из самых неожиданных и неприятных моментов в сезоне. Об этом сообщает издание COPE.

Согласно информации источника, внутри "Реала" футболистов считают главными виновниками текущих неудач. При этом руководство клуба полностью поддерживает недавно назначенного главного тренера Альваро Арбелоа и надеется, что под его руководством команда сможет изменить ситуацию в оставшейся части сезона. Руководство верит, что Арбелоа способен вернуть уверенность коллективу и повести команду к борьбе за два оставшихся трофея - Ла Лигу и Лигу чемпионов. Несмотря на кризис и определенное давление, "Королевский клуб" решил не проводить усиления состава в зимнее трансферное окно, рассчитывая на имеющийся кадровый потенциал.

Напомним, что 11 января "Реал" уступил "Барселоне" в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3. После 19 туров национального чемпионата "сливочные" набрали 45 очков и занимают второе место в таблице, продолжая борьбу за самые высокие цели в сезоне.