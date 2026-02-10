Беллингем может выбить из строя травма бедра на срок до двух месяцев

Дата публикации: 10-02-2026 22:45

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, возможно, не сможет вернуться на поле раньше апреля. Об этом сообщил журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети Х. Напомним, что футболист получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Райо Вальекано». Изначально предполагалось, что игрок пропустит лишь около месяца, однако теперь ситуация выглядит более сложной.

По последней информации, травма оказалась серьёзнее, чем ожидалось ранее. Английский полузащитник рискует остаться вне игры до двух месяцев. Это станет серьёзной потерей для мадридского клуба, особенно учитывая плотный график команды на весенней стадии сезона и важные матчи, которые предстоят «Реалу» в ближайшее время.

В текущем сезоне Джуд Беллингем уже вышел на поле в составе «Реала» 28 раз во всех официальных турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, демонстрируя стабильную игру и высокую эффективность. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость молодого футболиста оценивается в впечатляющие 160 миллионов евро. Его возможное отсутствие может отразиться на результатах команды.