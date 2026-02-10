Положение Роналду в «Аль-Насре» может сказаться на будущем Жорже Жезуша

Дата публикации: 10-02-2026 22:46

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш принял решение не начинать переговоры о продлении своего контракта, пока не прояснится ситуация с нападающим и капитаном команды Криштиану Роналду. Португальский наставник желает получить более чёткое понимание будущего 41-летнего футболиста в клубе - об этом информирует издание Arriyadiyah. Сейчас многие решения и планирование работы тренерского штаба зависят от того, останется ли Роналду в «Аль-Насре» и какие изменения могут произойти в составе.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду, пропустивший матчи против «Эр-Рияда» и «Аль-Иттихада», выражает недовольство отсутствием трансферной активности со стороны клуба в зимнее окно. На фоне того, как главные конкуренты активно укрепляют свои составы, «Аль-Наср» не сумел подписать новых исполнителей. Кроме того, легендарного португальца беспокоит наличие незакрытых задолженностей по зарплате, что может сказаться на его решении относительно будущего.

Согласно источникам, Жорже Жезуш также планировал усиление команды и рассчитывал на приобретение двух игроков, на которых настаивал ещё с начала января, однако данные сделки так и не были осуществлены руководством «Аль-Насра».

Срок действия текущего соглашения Жезуша с «Аль-Насром» истекает ближайшим летом, и будущее специалиста будет зависеть не только от игровых результатов, но и от судьбы Криштиану Роналду, а также стратегии клуба на предстоящие сезоны.