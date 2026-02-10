Два игрока «Манчестер Сити» могут пополнить состав «Эвертона»

Дата публикации: 10-02-2026 22:47

Руководство Эвертона проявляет интерес к возможному приобретению сразу двух футболистов Манчестер Сити - Джона Стоунза и Джека Грилиша после завершения текущего футбольного сезона. Об этом информирует издание TEAMtalk.

Согласно источнику, ириски хотели бы сохранить в своей команде Джека Грилиша по окончании срока его аренды. Однако клубу не подходит сумма, за которую Манчестер Сити оценивает своего вингера - это примерно 50 миллионов фунтов стерлингов (57,5 миллиона евро). В связи с этим Эвертон, вероятно, попробует пересмотреть условия соглашения с Манчестер Сити или добиться более выгодных условий для себя.

При этом отмечается, что ливерпульский клуб может подписать Джона Стоунза на правах свободного агента, ведь срок его контракта с Манчестер Сити истекает уже следующим летом. Вместе с тем, в Эвертоне есть обеспокоенность по поводу частых травм опытного 31-летнего защитника, что может повлиять на окончательное решение относительно его приглашения в команду. Клубу предстоит тщательно взвесить все риски и рассмотреть пользу, которую Стоунз сможет принести в следующем сезоне. Переход обоих игроков может существенно укрепить состав ирисок.