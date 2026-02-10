Бывший нападающий «Арсенала» Бергкамп считает Кейна и Левандовски лучшими форвардами сегодняшнего дня

Дата публикации: 10-02-2026 22:48

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп поделился своим мнением о том, кого можно назвать идеальными форвардами в современном футболе.

«В наши дни идеальные нападающие - как когда-то был Марко ван Бастен - это Гарри Кейн и Роберт Левандовски. Левандовски уже достиг такого возраста, в котором не всегда удаётся показывать максимальный уровень, но оба этих игрока были по-настоящему выдающимися, их игра просто феноменальна.

Карим Бензема тоже, безусловно, входит в число лучших. Я часто использовал его в качестве примера, когда обучал молодых нападающих на тренировках. Было потрясающе наблюдать за его перемещениями на поле, за тем, как он выбирает позицию и открывается под передачи. Я старался донести до молодых игроков то, насколько важны движение и умение правильно читать игру, приводя Бензема в качестве образца для подражания. Эти аспекты футбола способны сделать форварда действительно великим», - приводит слова Бергкампа издание Football.London со ссылкой на шоу The Overlap.