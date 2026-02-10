«Манчестер Юнайтед» собирается предложить Магуайру новый контракт

Дата публикации: 10-02-2026 22:50

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр может продолжить карьеру в английском клубе. Как сообщает издание Daily Mail, нынешний контракт опытного футболиста истекает следующим летом, однако руководство Манчестер Юнайтед собирается сделать ему предложение о продлении соглашения.

Ожидается, что манкунианцы предложат спортсмену новые условия сотрудничества. Согласно информации источника, клуб намерен обсудить изменение зарплаты футболиста - сейчас Магуайр зарабатывает 180 тысяч фунтов стерлингов (примерно 206 тысяч евро) в неделю. Какие именно условия будут предложены игроку - пока не уточняется, но возможное продление контракта позволит Гарри остаться важной частью состава Юнайтед на ближайшие сезоны.

Магуайр играет за Манчестер Юнайтед с 2018 года и успел проявить себя как надежный защитник и лидер на поле. В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отличившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. По сведениям портала Transfermarkt, рыночная стоимость Магуайра сейчас оценивается в 10 миллионов евро. В клубе высоко ценят его опыт и профессионализм, и продление контракта может стать важным шагом для обеих сторон.