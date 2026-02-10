«Аль-Иттихад» начал переговоры с представителем Салаха

Дата публикации: 10-02-2026 22:51

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клубное первенство уже предстоящим летом и переехать в чемпионат Саудовской Аравии. По данным французского издания Footmercato, представители саудовского клуба «Аль-Иттихад» ведут активные переговоры с агентом египетского форварда. В этот раз интерес обеих сторон кажется более серьезным - сообщается, что сам Салах настроен гораздо более лояльно к идее сменить команду, чем это было годом ранее, когда его услуги также интересовали командам из Саудовской Аравии, но тогда трансфер так и не состоялся.

Контракт между Салахом и «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, однако слухи об уходе звезды продолжают усиливаться. В текущем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний вингер провел 17 матчей, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач, продолжая оставаться ключевым футболистом своей команды. В розыгрыше Лиги чемпионов Салах также сумел отличиться - на его счету два гола и один результативный пас в семи матчах турнира.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного игрока оценивается в 30 миллионов евро. Переход Салаха в Саудовскую Аравию может стать одним из самых громких трансферов ближайшего межсезонья, учитывая его вклад в успехи «Ливерпуля» за последние годы и высокий интерес к нему со стороны ведущих клубов региона.