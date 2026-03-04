«Бавария» нашла нового нападающего вместо Гарри Кейна

Дата публикации: 04-03-2026 02:22

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен может продолжить свою карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает известный журналист Себастьян Дени на своей странице в социальной сети X.

По информации инсайдеров, руководство и тренерский штаб «Баварии» рассматривают Осимхена в качестве перспективной замены Гарри Кейну, который, возможно, скоро покинет клуб. Главный тренер команды Венсан Компани уже дал положительную оценку потенциальному трансферу нигерийского форварда.

Стоит отметить, что «Пари Сен-Жермен» отказался проводить сделку по приобретению Осимхена из-за высокой стоимости трансфера, которая оценивается в 150 миллионов евро, а также из-за крупных зарплатных требований игрока — около 20 миллионов евро в год. Кроме того, главный тренер парижан Луис Энрике не считает Виктора значительным усилением для состава своей команды. Следует добавить, что клубы такие как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Атлетико» не проявляют активной работы по трансферу нигерийского нападающего, а интерес из Саудовской Аравии, который мог бы привлечь Осимхена, не является для него привлекательным вариантом.

Таким образом, шансы на переход Виктора Осимхена в «Баварию» становятся всё более реальными. Клуб из Мюнхена ищет нового забивного форварда, способного сохранить высокий уровень атакующей игры команды в предстоящих сезонах. Учитывая опыт и талант нигерийца, он может занять ключевую роль в атакующей линии немцев и помочь им продолжить борьбу за титулы на внутренней и международной арене.