ФИФА предлагает билеты на отборочные игры ЧМ-2026 в Мексике по цене менее $20

Организация ФИФА объявила о начале продаж билетов на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, которые пройдут в этом месяце в Мексике. Стоимость билетов будет составлять менее 20 долларов США. Об этом сообщает издание The Athletic.

Согласно информации, поступившей от источников, ФИФА уже открыла продажу билетов на полуфиналы и финал квалификационного этапа ЧМ-2026. Цены на билеты варьируются примерно от 11,3 до 17,5 долларов. Такое ценообразование подтверждает факт проведения плей-офф в Гвадалахаре, как это и было запланировано ранее.

Отборочные матчи запланированы на 26 и 31 марта, и пройдут на стадионах, которые будут использоваться в рамках самого чемпионата мира, расположенных вблизи Гвадалахары и Монтеррея. По результатам этих встреч определятся два последних участника ЧМ-2026. В одной из пар встретятся команды Ямайки и Новой Каледонии, причём победитель этого поединка через пять дней сыграет с командой Демократической Республики Конго. В другом матче сразятся сборные Боливии и Суринама, а прошедший выйдет на поле против Ирака.

Стоит отметить, что 24 февраля в результате спецоперации Вооружённых сил Мексики был ликвидирован лидер одного из самых крупных наркокартелей страны – «Новое поколение Халиско» (CJNG), Немесио Осегера, более известный под прозвищем Эль Менчо. После этих событий в нескольких городах Мексики возникли беспорядки и столкновения.

Сам чемпионат мира 2026 года будет проводиться сразу в трёх странах – США, Мексике и Канаде, и продлится с 11 июня по 19 июля. Мексиканская часть турнира пройдёт в таких городах, как Мехико, Монтеррей и Гвадалахара.