«МЮ» проявляет интерес к Малику Тшау из «Ньюкасла»

Дата публикации: 04-03-2026 02:25

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику команды «Ньюкасл» Малику Тшау, рассматривая его в качестве основного претендента на роль будущего капитана обороны. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём материале для портала Fussballdaten.

Согласно данным источника, руководство «сорок» не горит желанием расставаться с 24-летним защитником, но готово рассмотреть предложение в пределах 75-80 миллионов евро. При этом отмечается, что при переходе в новый клуб Тшау намерен существенно увеличить свою заработную плату — примерно вдвое по сравнению с нынешним контрактом.

В текущем сезоне футболист провел 41 игру во всех соревнованиях, забив пять голов и сделав одну результативную передачу. Контракт Малика с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро, что отражает его высокий потенциал и востребованность на рынке.

Таким образом, переход защитника может стать одним из заметных трансферов ближайшего времени, учитывая желание «Манчестер Юнайтед» укрепить оборонительные линии и перспективы самого футболиста на европейской арене.