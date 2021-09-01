Лудогорец - Црвена Звезда 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Црвена Звезда, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Црвена Звезда
Белград, Сербия
|71
|вр
|Кристиян Калина
|6
|зщ
|Шакилль Пинас
|24
|зщ
|Оливье Вердон
|30
|зщ
|Игорь Пластун
|4
|зщ
|Сисиньо
|32
|зщ
|Жозуэ
|8
|пз
|Клод Гонсальвес
|25
|пз
|Стефан Баджи
|7
|пз
|Сантана
|37
|нп
|Бернард Текпетей
|19
|нп
|Пьерос Сотириу
|1
|вр
|Зоран Попович
|23
|зщ
|Милан Родич
|25
|зщ
|Страхиня Эракович
|6
|зщ
|Радован Панков
|77
|зщ
|Марко Гобелич
|35
|пз
|Секу Саного
|8
|пз
|Гелор Канга
|4
|пз
|Мирко Иванич
|55
|пз
|Славолюб Срнич
|31
|нп
|Эль-Фарду Бен Набуан
|39
|нп
|Луа Дьони
Запасные
|67
|вр
|Дамьян Христов
|1
|вр
|Сержио Падт
|22
|зщ
|Джордан Икоко
|5
|зщ
|Георги Терзиев
|79
|зщ
|Тихомир Димитров
|13
|пз
|Мэвис Тчибота
|64
|пз
|Доминик Янков
|23
|пз
|Шоу
|11
|нп
|Кирилл Десподов
|10
|нп
|Элвис Маню
|45
|нп
|Димитар Митков
|29
|нп
|Дорин Ротариу
|51
|вр
|Милош Гордич
|2
|зщ
|Милан Гаич
|11
|пз
|Филиппо Фалько
|7
|пз
|Ненад Крстичич
|22
|пз
|Велько Николич
|18
|пз
|Негош Петрович
|21
|пз
|Petar Stanić
|93
|нп
|Аксель Бакайоко
|9
|нп
|Милан Павков
|30
|нп
|Ришайро Живкович
Главные тренеры
|Валдас Дамбраускас
|Станислав Генчев
|Деян Станкович
История личных встреч
|02.08.2016
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|2 : 4 ДВ
|26.07.2016
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|2 : 2