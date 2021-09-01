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Лудогорец - Црвена Звезда 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
ЛудогорецЦрвена Звезда

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Црвена Звезда, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Црвена Звезда
Белград, Сербия
71ХорватияврКристиян Калина
6НидерландызщШакилль Пинас
24БенинзщОливье Вердон
30УкраиназщИгорь Пластун
4Болгариязщ Сисиньо
32Португалиязщ Жозуэ
8ФранцияпзКлод Гонсальвес
25СенегалпзСтефан Баджи
7Бразилияпз Сантана
37ГананпБернард Текпетей
19КипрнпПьерос Сотириу
1СербияврЗоран Попович
23СербиязщМилан Родич
25СербиязщСтрахиня Эракович
6СербиязщРадован Панков
77СербиязщМарко Гобелич
35Кот-д'ИвуарпзСеку Саного
8ГабонпзГелор Канга
4ЧерногорияпзМирко Иванич
55СербияпзСлаволюб Срнич
31Коморские острованпЭль-Фарду Бен Набуан
39ФранциянпЛуа Дьони
Запасные
67БолгарияврДамьян Христов
1НидерландыврСержио Падт
22ДР КонгозщДжордан Икоко
5БолгариязщГеорги Терзиев
79БолгариязщТихомир Димитров
13КонгопзМэвис Тчибота
64БолгарияпзДоминик Янков
23Анголапз Шоу
11БолгариянпКирилл Десподов
10НидерландынпЭлвис Маню
45БолгариянпДимитар Митков
29РумыниянпДорин Ротариу
51СербияврМилош Гордич
2СербиязщМилан Гаич
11ИталияпзФилиппо Фалько
7СербияпзНенад Крстичич
22СербияпзВелько Николич
18СербияпзНегош Петрович
21СербияпзPetar Stanić
93ФранциянпАксель Бакайоко
9СербиянпМилан Павков
30НидерландынпРишайро Живкович
Главные тренеры
ЛитваВалдас Дамбраускас
БолгарияСтанислав Генчев
СербияДеян Станкович
История личных встреч
02.08.2016 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Црвена Звезда2 : 4 ДВЛудогорец
26.07.2016 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Лудогорец2 : 2Црвена Звезда

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