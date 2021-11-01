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Хорватия - Россия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Полюд (Сплит, Хорватия), вместимость: 35000
14 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
ХорватияРоссия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Россия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Хорватия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Россия
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 4 Россия0 : 0Хорватия
07.07.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд 1/4 финала Россия2 : 2 3 : 4Хорватия
17.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Россия1 : 3Хорватия
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. Тур 8 Хорватия0 : 0Россия
06.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. Тур 2 Россия0 : 0Хорватия

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