Хорватия - Россия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Полюд (Сплит, Хорватия), вместимость: 35000
14 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Россия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Хорватия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Россия
Главные тренеры
|Златко Далич
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 4
|0 : 0
|07.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|17.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. Тур 8
|0 : 0
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. Тур 2
|0 : 0