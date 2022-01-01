Саутгемптон - Брентфорд 11 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
11 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Брентфорд, которое состоится 11 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Томас Франк
История личных встреч
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 18-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.