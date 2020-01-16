Аталанта - Интер 16 Января прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
16 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Интер, которое состоится 16 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 2
|08.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|0 : 2
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 0
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|4 : 1
|14.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 0
|19.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 0
|12.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 28
|7 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Серии A: «Аталанта» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.