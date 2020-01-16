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Аталанта - Интер 16 Января прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
16 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Аталанта Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Интер, которое состоится 16 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
25.09.2021 Италия - Серия А Тур 6 Интер М2 : 2Аталанта
08.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Интер М1 : 0Аталанта
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Аталанта1 : 1Интер М
01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Аталанта0 : 2Интер М
11.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Интер М1 : 1Аталанта
07.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Интер М0 : 0Аталанта
11.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Аталанта4 : 1Интер М
14.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта0 : 0Интер М
19.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Интер М2 : 0Аталанта
12.03.2017 Италия - Серия А Тур 28 Интер М7 : 1Аталанта
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Серии A: «Аталанта» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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