«Карабах» и лондонский «Челси» разошлись миром в матче 4-го тура Лиги чемпионов

В Баку завершился захватывающий матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026, где встретились «Карабах» и лондонский «Челси». Встреча проходила на знаменитом стадионе «Тофик Бахрамов», а главным судьёй выступал австриец Себастьян Гисхамер. Болельщики стали свидетелями упорной борьбы и настоящей футбольной драмы: по итогам основного времени команды разошлись миром — 2:2.

Счёт был открыт уже на 16-й минуте, когда форвард «Челси» Эстевао поразил ворота хозяев после острой атаки. Однако «Карабах» довольно быстро восстановил равновесие — на 29-й минуте полузащитник Леандру Андраде отличился точным ударом. На 39-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря уверенно реализованному пенальти в исполнении Марко Янковича. После перерыва «Челси» не сдался и на 53-й минуте усилиями Алехандро Гарначо сравнял счёт.

В следующем туре команда Гурбана Гурбанова 25 ноября встретится с итальянским «Наполи», а подопечные Энцо Марески в этот же день сыграют с испанской «Барселоной». Теперь интрига в группе сохраняется: после 4 туров у «Карабаха» 7 очков и 12-е место, а у «Челси» — также 7 баллов и 10-я строчка. Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов намечен на 30 мая 2026 года и пройдёт на арене «Пушкаш» в Будапеште.