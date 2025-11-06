Майнц - Фиорентина 06 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-11-2025 19:45
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
06 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Фиорентина, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц, Германия
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Фиорентина
|2
|6
| 2
1/8 финала
|АЕК Ларнака
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Целе
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Лозанна
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Самсунспор
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Майнц
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Ягеллония
|2
|4
| 8
1/8 финала
|Страсбург
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Райо Вальекано
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Ракув
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Ноа
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Зриньски
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Легия
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Риека
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Линкольн
|2
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Шкендия
|2
|3
| 19
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Лех П
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Спарта П
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Дрита
|2
|2
| 24
Плей-офф
|КуПС
|2
|2
|25
|Хеккен
|2
|2
|26
|Омония
|2
|1
|27
|Шелбурн
|2
|1
|28
|Университатя Кр
|2
|1
|29
|Сигма Оломоуц
|2
|1
|30
|Брейдаблик
|2
|1
|31
|Слован Бр
|2
|0
|32
|Хамрун Спартанс
|2
|0
|33
|Шэмрок Роверс
|2
|0
|34
|Динамо К
|2
|0
|35
|Рапид В
|2
|0
|36
|Абердин
|2
|0