Бенфика - Байер 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Байер, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия).
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Байер
Леверкузен, Германия
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|20
|пз
|Ричард Риос
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|13
|зщ
|Артур
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|9
|пз
|Клаудио Эчеверри
|20
|пз
|Алехандро Гримальдо
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|09.12.2014
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|0 : 0
|01.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|3 : 1
|22.02.2013
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|14.02.2013
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 4 ДВ
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0