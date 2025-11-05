00:42 ()
Бенфика - Байер 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Бенфика
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Байер, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Байер
Леверкузен, Германия
1УкраинаврАнатолий Трубин
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
26ШвециязщСамуэль Даль
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
20КолумбияпзРичард Риос
11БельгияпзДоди Лукебакио
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
10УкраинапзГеоргий Судаков
8НорвегиянпФредрик Эурснес
14ГрециянпВангелис Павлидис
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
13Бразилиязщ Артур
24ИспанияпзАлеш Гарсия
9АргентинапзКлаудио Эчеверри
20ИспанияпзАлехандро Гримальдо
35КамеруннпКристиан Кофане
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
09.12.2014Лига чемпионовГруппа C. 6-й турБенфика0 : 0Байер
01.10.2014Лига чемпионовГруппа C. 2-й турБайер3 : 1Бенфика
22.02.2013Лига Европы1/16 финала. 2-й матчБенфика2 : 1Байер
14.02.2013Лига Европы1/16 финала. 1-й матчБайер0 : 1Бенфика
01.11.2025Португалия — Примейра10-й тур0 : 3Бенфика
25.10.2025Португалия — Примейра9-й турБенфика5 : 0
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур3 : 0Бенфика
17.10.2025Кубок Португалии3-й раунд0 : 2Бенфика
05.10.2025Португалия — Примейра8-й тур0 : 0Бенфика
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур3 : 0Байер
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала2 : 4 ДВБайер
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБайер2 : 0
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБайер2 : 7
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур3 : 4Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

