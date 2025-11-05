15-летний Доумен из "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории Лиги чемпионов, опередив Ямаля и Мукоко

Дата публикации: 05-11-2025 00:02

Крайний нападающий лондонского «Арсенала» Макс Доумен вошёл в историю Лиги чемпионов, став её самым юным участником. В возрасте всего 15 лет и 308 дней талантливый футболист появился на поле на 73-й минуте поединка 4-го тура группового этапа против пражской «Славии». Об этом сообщает пресс-служба Лиги чемпионов, отмечая уникальное достижение молодого англичанина.

Доумен побил рекорд, который ранее принадлежал нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко. Немецкий футболист дебютировал в турнире в 16 лет и 18 дней. Также был превзойдён и показатель вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, который вышел на поле в 16 лет и 68 дней. Тем самым Доумен стал новым ориентиром для будущих талантов.

В текущем сезоне Макс Доумен уже провёл пять матчей в составе «Арсенала» во всех турнирах. За этот короткий период он успел отметиться одной голевой передачей, демонстрируя свои способности и потенциал на международной арене. Поклонники и эксперты считают, что у него большие перспективы в большом футболе.