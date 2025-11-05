Аль-Наср - Гоа 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 20:15
05 Ноября 2025 года в 21:15 (+03:00). Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Гоа, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Гоа
Гоа, Индия
История личных встреч
|22.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 2
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|5 : 1
|22.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
|01.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|17.09.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|29.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа E. 6-й тур
|0 : 2
|26.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа E. 5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Васл
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Аль-Мухаррак
|4
|6
|3
|Эстегляль
|3
|3
|4
|Аль-Вихдат
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Ахли
|4
|6
| 2
1/8 финала
|Аль-Хальдия
|4
|5
|3
|Андижан
|3
|3
|4
|Аркадаг
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хуссейн
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Сепахан
|3
|4
|3
|Ахал
|3
|1
|4
|Мохун Баган
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Наср
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Истиклол
|3
|6
|3
|Аль-Завраа
|3
|3
|4
|Гоа
|3
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Конган Ханой
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Макартур
|3
|4
|3
|Тай По
|3
|4
|4
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Гамба Осака
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Намдинь
|3
|6
|3
|Ратчабури
|3
|3
|4
|Истерн
|3
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Персиб Бандун
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Бангкок Юнайтед
|3
|6
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|3
|4
|4
|Селангор
|3
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тампинс Роверс
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|3
|6
|3
|Патхум Юнайтед
|3
|3
|4
|Кайа
|3
|0