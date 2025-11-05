00:42 ()
Аль-Наср - Гоа 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 20:15
05 Ноября 2025 года в 21:15 (+03:00). Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 4-й тур
Аль-Наср
Гоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Гоа, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Гоа
Гоа, Индия
История личных встреч
22.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 3-й тур Гоа1 : 2Аль-Наср
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Наср2 : 1
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср1 : 2
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 2Аль-Наср
18.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср5 : 1
01.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 2-й тур 2 : 0Гоа
17.09.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 1-й тур Гоа0 : 2
29.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа E. 6-й тур Гоа0 : 2
26.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа E. 5-й тур 1 : 1Гоа
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Васл39
2
1/8 финала
Аль-Мухаррак46
3 Эстегляль33
4 Аль-Вихдат43
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли46
2
1/8 финала
Аль-Хальдия45
3 Андижан33
4 Аркадаг32
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хуссейн26
2
1/8 финала
Сепахан34
3 Ахал31
4 Мохун Баган00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Наср39
2
1/8 финала
Истиклол36
3 Аль-Завраа33
4 Гоа30
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Конган Ханой35
2
1/8 финала
Макартур34
3 Тай По34
4 Бэйцзин Гоань32
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Гамба Осака39
2
1/8 финала
Намдинь36
3 Ратчабури33
4 Истерн30
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Персиб Бандун37
2
1/8 финала
Бангкок Юнайтед36
3 Лайон Сити Сейлорс34
4 Селангор30
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Тампинс Роверс39
2
1/8 финала
Пхохан Стилерс36
3 Патхум Юнайтед33
4 Кайа30

Отзывы и комментарии к матчу

