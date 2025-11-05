00:41 ()
Оренбург - Краснодар 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 15:00
05 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Оренбург
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Краснодар, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 1Краснодар
17.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Оренбург1 : 2Краснодар
03.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар4 : 0Оренбург
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар2 : 1Оренбург
12.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2Краснодар
13.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Оренбург5 : 1Краснодар
21.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Краснодар2 : 0Оренбург
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Оренбург0 : 3 ТКраснодар
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Краснодар1 : 1Оренбург
11.03.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар2 : 2Оренбург
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург3 : 1
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Оренбург
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 6 : 0Оренбург
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Оренбург
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург0 : 1
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Краснодар6 : 0
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Краснодар1 : 0
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 2 : 0Краснодар
23.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Краснодар3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Оренбург» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
05.1126.11
Динамо Мх
ЦСКА
05.1126.11
Команда12
Зенит
Динамо М
05.1127.11
Спартак М
Локомотив М
06.1126.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Арсенал Т
Рубин
25.11
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

