«Наполи» и «Айнтрахт» завершили матч 4-го тура Лиги чемпионов вничью

Дата публикации: 05-11-2025 00:00

Вечером 4 ноября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретились «Наполи» и «Айнтрахт» из Франкфурта. Главным арбитром матча выступал португальский рефери Жоау Педру Пиньейру. Противостояние оказалось весьма напряжённым, однако болельщики так и не увидели забитых мячей – встреча завершилась безрезультативной ничьей 0:0.

Команды создали несколько опасных моментов, но голкиперы справились со всеми угрозами, а нападение обеих сторон оказалось не столь эффективным, чтобы отличиться в этот вечер. Это уже второй подряд матч для «Наполи», когда клуб не может порадовать своих фанатов забитым голом в Лиге чемпионов.

В следующем туре престижного еврокубка «Наполи» примет на своем поле азербайджанский «Карабах» 25 ноября, а «Айнтрахт» 26 ноября сыграет выездной матч против «Аталанты». Борьба за выход в плей-офф продолжается, и каждая новая встреча может стать решающей для турнирного расположения команд.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов-2025/26 пройдёт на знаменитой «Пушкаш Арене» в столице Венгрии, Будапеште. Судьба главного европейского клубного трофея определится в финальном матче, который состоится 30 мая 2026 года.