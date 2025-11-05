"Атлетико" одержал победу над "Юнионом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 05-11-2025 02:08

Состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский клуб «Атлетико» принимал бельгийский «Юнион» (Брюссель). Итоговый результат встречи — 3:1 в пользу хозяев поля. Матч прошёл на «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, где за ходом игры наблюдали тысячи болельщиков, а главным судьёй выступал представитель Норвегии Эспен Эскос.

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте, когда Хулиан Альварес точным ударом вывел «Атлетико» вперёд. Во втором тайме, на 73-й минуте, Конор Галлахер забил второй мяч, упрочив преимущество мадридцев. Однако «Юниону» удалось сократить отставание: Росс Сайкс отличился на 80-й минуте, вернув интригу в игру. Точку в матче поставил Маркос Льоренте, который сумел поразить ворота бельгийцев на 90+6-й минуте, окончательно закрепив победу для своей команды.

После четырёх туров группового этапа «Атлетико» занимает место в средней части турнирной таблицы, набрав шесть очков. В свою очередь, «Юнион», с тремя набранными баллами, расположился ближе к низу таблицы и пока сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф. В следующем, пятом туре «матрасники» сыграют дома с миланским «Интером» 26 ноября — этот матч наверняка привлечёт огромное внимание фанатов обеих команд. Бельгийский клуб 25 ноября отправится в Стамбул, где их соперником станет «Галатасарай».