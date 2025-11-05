00:42 ()
Свернуть список

Брюгге - Барселона 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Брюгге
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Барселона, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Барселона
Барселона, Испания
29БельгияврНордин Яккерс
64БельгиязщКириани Саббе
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
65БельгиязщХоакин Сейс
15НигерияпзРафаэль Оньедика
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
25СербиянпАлександар Станкович
9ПортугалиянпКарлуш Форбш
7ГерманиянпНиколо Трезольди
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
24ИспаниязщЭрик Гарсия
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
17ИспанияпзМарк Касадо
10ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
14АнглияпзМаркус Рашфорд
7ИспанияпзФерран Торрес
Главные тренеры
БельгияНики Хайен
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
01.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле13-й турБрюгге2 : 1
29.10.2025Кубок Бельгии1/16 финалаБрюгге6 : 1
26.10.2025Бельгия — Лига Жюпиле12-й тур0 : 1Брюгге
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур4 : 0Брюгге
18.10.2025Бельгия — Лига Жюпиле11-й тур0 : 1Брюгге
02.11.2025Испания — Примера11-й турБарселона3 : 1
26.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 1Барселона
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона6 : 1
18.10.2025Испания — Примера9-й турБарселона2 : 1
05.10.2025Испания — Примера8-й тур4 : 1Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close