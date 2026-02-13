Месси шокирует мир: может пропустить чемпионат мира-2026

Дата публикации: 13-02-2026 17:47

Лионель Месси, 38-летняя звезда «Интер Майами» и действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины, оказался на пороге одного из самых сложных решений в своей карьере — может отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Об этом пишет The Touchline.

По информации источников, Месси рассматривает возможность не поехать на мундиаль, если не будет чувствовать себя полностью готовым физически. Аргентинский капитан поставил своё здоровье и состояние тела выше всех прочих факторов: даже «худший» вариант, при котором он будет чувствовать себя лишь на «99 % готовым», может стать причиной отказа от участия в турнире.

Одной из причин такого подхода является специфика соревнований, в которых участвует Месси в последнее время. Игра в Major League Soccer (MLS), по мнению самого футболиста, не даёт той степени соперничества и интенсивности, которые нужны для идеальной подготовки к мировому первенству. Он считает, что для турнира такого уровня необходима стопроцентная форма, а неполное восстановление может негативно сказаться не только на его игре, но и на выступлении всей аргентинской сборной.

Это решение особенно важно на фоне того, что сборная Аргентины будет защищать титул чемпиона мира, который был завоёван на мундиале-2022 в Катаре после невероятного финала против Франции (3:3 и победа по пенальти).

Сам Месси ранее в интервью ESPN давал понять, что участие в ЧМ-2026 полностью зависит от того, как он будет чувствовать себя ближе к турниру. Он говорил, что хочет играть, но не хочет быть «обузой» для команды, если его физическое состояние будет неидеальным.

Несмотря на эти сомнения, союзники и товарищи Месси по сборной выражали уверенность, что лидер всё же сможет сыграть на чемпионате мира. Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди отмечал в интервью ESPN, что не видит причин, по которым Месси не должен участвовать в турнире, если будет готов и чувствовать себя хорошо.

Однако последние новости о миоцеллюлярной травме, полученной Месси во время предсезонного матча за «Интер Майами», добавляют неопределённости ситуации. Согласно Reuters, аргентинец получил растяжение мышцы и сейчас проходит постепенное восстановление, что может повлиять на его игровое время и форму в ближайшие месяцы.

Таким образом, будущее участия Месси в чемпионате мира остаётся под большим вопросом. Его решение будет зависеть от здоровья, физической готовности и уверенности, что он сможет приносить пользу сборной на самом высоком уровне. Это может стать одной из самых обсуждаемых тем в мировом футболе в преддверии мундиаля-2026.