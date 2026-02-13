Гвардиола прокомментировал слухи об уходе Бернарду Силвы из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 13-02-2026 17:34

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением относительно будущего полузащитника команды Бернарду Силвы. В последнее время в СМИ появлялись сообщения, что португальский футболист может покинуть клуб и перейти в "Барселону" по завершении текущего сезона. Однако Гвардиола признался, что ничего конкретного о планах игрока ему неизвестно.

— Будущее Бернарду Силвы? На данный момент у меня нет четкого понимания ситуации. Честно, я сказал ему: "Когда примешь решение, сообщи мне", - привел слова наставника журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях. Гвардиола также добавил, что в клубе еще не получали от самого игрока никакой информации о его планах.

Бернарду Силва выступает за "горожан" с 2017 года, и с тех пор провел за команду 442 матча во всех официальных турнирах. За этот период полузащитник отличился 74 забитыми мячами и сделал 78 голевых передач, внеся значительный вклад в успехи "Сити". Действующий контракт португальца с манчестерским клубом рассчитан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Силвы составляет 27 миллионов евро.