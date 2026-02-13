«1000 голов под угрозой: Роналду бойкотирует «Аль-Наср» и может упустить исторический рекорд»

Дата публикации: 13-02-2026 17:44

Криштиану Роналду, легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра», оказался на грани серьёзной статистической потери: его стремление достичь исторической отметки в 1000 голов за карьеру оказалось под угрозой после нескольких пропущенных матчей кряду.

До недавнего времени Роналду уверенно приближался к этой символической планке: по данным на конец января 2026-го, португалец забил 961 официальный гол за клубы и сборную, демонстрируя невероятную результативность даже в 40 лет. Однако с начала февраля он пропустил как минимум два матча подряд чемпионата Саудовской Про-Лиги — против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» — и это уже негативно отражается на его статистике.

Причина отсутствия Роналду на поле — не травмы и не решение тренера, а его собственный протест. По сообщениям авторитетных источников, Роналду выразил недовольство тем, как клуб управляется его владельцами — Saudi Public Investment Fund (PIF) — и каким образом ведётся селекционная политика в зимнее трансферное окно, особенно на фоне активных приобретений конкурентов, таких как «Аль-Хиляль», подписавший Карима Бензему. Его бойкот продлился до тех пор, пока часть долгов по зарплате сотрудников не была погашена и клуб не пошёл навстречу некоторым требованиям, после чего Роналду официально вернулся к тренировкам.

Тем не менее болельщики и аналитики бьют тревогу: каждый пропущенный матч — это упущенная возможность увеличить свой счёт в гонке за 1000 голов, на которую Роналду работал десятилетиями. Если он вернётся на поле не скоро или продолжит выражать недовольство, достичь заветной отметки в этом сезоне станет гораздо сложнее, даже с учётом участия в матчах сборной и возможного выступления на чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Интересно, что на фоне временного бойкота поклонники «Аль-Насра» всё же поддержали звезду — на матче против «Аль-Иттихада» они устроили акцию в его честь на седьмой минуте, подняв карточки с номером «7».

Таким образом, дилемма Роналду заключается не только в цифрах, но и в сложной клубной ситуации: стремление к рекордам сталкивается с реальностью спортивного протеста и внутренними проблемами «Аль-Насра», а каждый пропущенный матч может стать шагом назад в истории величайшего бомбардира.