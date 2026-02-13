Скотт Мактоминей может снова оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 13-02-2026 17:35

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей рассматривает возможность возвращения в английскую Премьер-лигу, а основным претендентом на его подписание считается «Манчестер Юнайтед», сообщает TUTTOmercatoWEB.

По информации издания, Мактоминей стремится осуществить трансфер в АПЛ как можно скорее, поэтому переход может случиться уже летом 2026 года. Несмотря на то, что игрок доволен своей нынешней карьерой и жизнью в Неаполе, его близкое окружение отмечает, что Скотт мечтает снова выступать в Англии. На данный момент его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2028 года, что может усложнить переговоры между клубами.

Летом 2024 года футболист перебрался в состав итальянского клуба из «Манчестер Юнайтед». С момента перехода Мактоминей стал одним из ключевых игроков команды: в сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал три голевые передачи, демонстрируя стабильную форму и высокую результативность. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость шотландского полузащитника оценивается примерно в 45 миллионов евро, что делает сделку довольно затратной для потенциального покупателя.

Ожидается, что интерес к Мактоминею со стороны «Манчестер Юнайтед» вызван необходимостью усилить центр поля и вернуть в команду хорошо знакомого ей футболиста. Как утверждают источники, клуб планирует начать переговоры заранее, чтобы к моменту открытия летнего трансферного окна 2026 года все условия были согласованы. Такой переход может стать одним из громких событий будущего межсезонья в английском футболе.