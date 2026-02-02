Родри под угрозой дисквалификации! Звезду «Сити» обвинили после скандала с судьями

Дата публикации: 13-02-2026 17:40

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Родри после его резких высказываний в адрес судей по итогам матча 24-го тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Игра, завершившаяся вничью со счётом 2:2, стала причиной настоящего скандала, который теперь может обернуться серьёзными последствиями для испанского футболиста и его клуба.

По информации, представленной BBC и профильными источниками, FA обвинила Родри в «неспортивном поведении» и нарушении правил, касающихся комментариев о работе арбитров. В частности, после окончания встречи с «шпорами» 29-летний игрок публично усомнился в нейтралитете судейства, указав, что некоторые решения могли повлиять на исход поединка и в пользу соперника. Он утверждал, что судья упустил очевидный фол перед первым пропущенным голом и выразил мнение, что «некоторым людям не хочется, чтобы «Сити» выигрывал».

Футбольная ассоциация отвечает за поддержание дисциплины и корректного поведения участников матчей, включая ограничение высказываний, которые могут подрывать доверие к арбитрам и репутации соревнований. Подобные обвинения относятся к правилам FA по части «неспортивного поведения и оспаривания целостности судей», и Родри придётся дать официальный ответ в установленные сроки — до 18 февраля. Если он не уложится в дедлайн, его могут автоматически признать виновным и наказать в соответствии с регламентом.

Этот эпизод стал новым осложнением в сезоне для «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы сейчас занимает вторую позицию в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на четыре очка, и ведёт плотную борьбу за титул. Потенциальная дисквалификация ключевого игрока, особенно в борьбе за чемпионство, может стать серьёзным ударом для амбиций манчестерцев.

Стоит отметить, что ситуация вокруг критики судей не новая для английского футбола: ранее FA уже штрафовала команды за подобные заявления, считая, что они подрывают авторитет судейской системы и лиги в целом.

Теперь внимание всех футбольных болельщиков приковано к тому, как Родри ответит на обвинения и позволит ли его защитная позиция избежать серьёзного наказания. В любом случае, этот инцидент уже стал одной из самых обсуждаемых тем текущего сезона в Премьер-лиге.