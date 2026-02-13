Играл с Роналду, но выбрал Месси: откровение Уэйна Руни

Дата публикации: 13-02-2026 17:33

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни поделился своим мнением о том, почему считает звезду "Интер Майами" Лионеля Месси более великим игроком, чем форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Руни отметил: "Я с уважением отношусь к Криштиану Роналду, он великий футболист, и мы вместе провели немало матчей за "Манчестер Юнайтед". Однако если выбирать, какую игру посмотреть, то, без сомнений, я предпочту наблюдать за Месси. Лионель в свои лучшие годы - это, по моему мнению, самый выдающийся футболист, которого я видел на поле и против которого выходил играть". Эти слова приводятся порталом The Touchline в социальной сети X.

Стоит напомнить, что Уэйн Руни и Криштиану Роналду долгое время играли вместе за "Манчестер Юнайтед" и добились там больших успехов. Несмотря на это, Руни всё же выделяет Месси как уникального игрока, который отличается своим стилем, видением поля и необыкновенным талантом. По словам экс-капитана сборной Англии, именно игры с участием Месси он с удовольствием пересматривает чаще всего.