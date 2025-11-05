Аякс - Галатасарай 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Галатасарай, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Галатасарай
Стамбул, Турция
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Коу Итакура
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|6
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Дави Классен
|10
|пз
|Оскар Глух
|7
|нп
|Рауль Моро
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|99
|пз
|Марио Лемина
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|10
|пз
|Лерой Зане
|8
|пз
|Габриэл Сара
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|45
|нп
|Виктор Осимхен
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
|Окан Бурук
История личных встреч
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|3 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0