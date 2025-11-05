00:42 ()
Свернуть список

Аякс - Галатасарай 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Аякс
Галатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Галатасарай, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Галатасарай
Стамбул, Турция
22НидерландыврРемко Пасвер
3ДаниязщАнтон Гоэи
4ЯпониязщКоу Итакура
15НидерландызщЮри Бас
5НидерландызщОуэн Вейндал
6НидерландыпзЮри Регер
18НидерландыпзДави Классен
10ИзраильпзОскар Глух
7ИспаниянпРауль Моро
11БельгиянпМика Годтс
25НидерландынпВаут Вегорст
1ТурцияврУгурджан Чакыр
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
4СенегалзщИсмаил Якобс
99ГабонпзМарио Лемина
34УругвайпзЛукас Торрейра
10ГерманияпзЛерой Зане
8БразилияпзГабриэл Сара
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
45НигериянпВиктор Осимхен
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
ТурцияОкан Бурук
История личных встреч
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турАякс2 : 1Галатасарай
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турАякс1 : 1
26.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 3Аякс
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 1Аякс
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турАякс0 : 2
04.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур3 : 3Аякс
01.11.2025Турция — Суперлига11-й турГалатасарай0 : 0
26.10.2025Турция — Суперлига10-й турГалатасарай3 : 1
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турГалатасарай3 : 1
18.10.2025Турция — Суперлига9-й тур1 : 2Галатасарай
04.10.2025Турция — Суперлига8-й турГалатасарай1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close