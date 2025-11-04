ПСЖ - Бавария 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Бавария, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|24
|нп
|Сенни Маюлу
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Венсан Компани
История личных встреч
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|08.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|14.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|13.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|07.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|23.08.2020
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|21.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|05.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|3 : 1
|27.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0