00:42 ()
Свернуть список

ПСЖ - Бавария 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
ПСЖ
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Бавария, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
29 Франция нп Брэдли Баркола
24 Франция нп Сенни Маюлу
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция пз Майкл Олисе
7 Германия пз Серж Гнабри
14 Колумбия пз Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала ПСЖ2 : 0Бавария
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Бавария1 : 0ПСЖ
08.03.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария2 : 0ПСЖ
14.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ0 : 1Бавария
13.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч ПСЖ0 : 1Бавария
07.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария2 : 3ПСЖ
23.08.2020 Лига чемпионов Финал ПСЖ0 : 1Бавария
21.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Бавария3 : 1ПСЖ
05.12.2017 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Бавария3 : 1ПСЖ
27.09.2017 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур ПСЖ3 : 0Бавария
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур ПСЖ1 : 0
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 1ПСЖ
25.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 3ПСЖ
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 7ПСЖ
17.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ3 : 3
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Бавария3 : 0
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 4Бавария
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 0 : 3Бавария
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Бавария4 : 0
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close