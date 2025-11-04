Ари поделился историей, как Карпин в «Спартаке» оштрафовал его на половину зарплаты

Дата публикации: 04-11-2025 23:59

Бывший форвард московского «Спартака» Ари поделился любопытной историей о своём сотрудничестве с тогдашним главным тренером команды Валерием Карпиным. Он вспомнил, как однажды оказался оштрафованным из-за пропуска тренировочного сбора, вызванного заболеванием.

«В одну из командировок я не смог прибыт вовремя на сбор, так как подхватил лихорадку денге. Из-за этого Карпин принял решение оштрафовать меня на 50% месячного оклада. Но тренер пообещал, что если мне удастся забить определённое количество голов по ходу сезона, он возвратит удержанные деньги. В итоге я достиг поставленной цели и вернул штраф», — рассказал Ари во время интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Валерий Карпин руководил «Спартаком» с апреля 2009 года по май 2012 года, а также с ноября 2012 по март 2014 года. Сам Ари выступал за московский клуб с 2010 по 2013 год. За это время бразильский нападающий провёл 110 матчей во всех турнирах, сумев отличиться 29 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Его вклад помог команде достигать высоких результатов и оставил яркий след в истории клуба.

Этот эпизод хорошо демонстрирует принципиальность Карпина и его индивидуальный подход к футболистам, а также трудолюбие и спортивный характер самого Ари.