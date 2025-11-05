00:42 ()
Свернуть список

Пафос - Вильярреал 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 19:45
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
05 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Пафос
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Вильярреал, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Вильярреал
Вильярреал, Испания
93 Кипр вр Неофитос Михаил
23 Нидерланды зщ Деррик Люккассен
4 Бразилия зщ Давид Луис
2 Кипр зщ Костас Пилеас
7 Бразилия пз Бруно
26 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
88 Португалия пз Пепе
17 Хорватия пз Мислав Оршич
30 Румыния пз Влад Драгомир
8 Португалия пз Домингош Кина
10 Бельгия нп Ландри Димата
25 Испания вр Арнау Тенас
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
19 Кот-д'Ивуар пз Николя Пепе
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
20 Испания пз Альберто Молейро
7 Испания нп Херар Морено
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Карседо
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
02.11.2025 Кипр — Первый дивизион 9-й тур Пафос1 : 0
27.10.2025 Кипр — Первый дивизион 8-й тур 2 : 1Пафос
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 0Пафос
17.10.2025 Кипр — Первый дивизион 7-й тур Пафос4 : 0
05.10.2025 Кипр — Первый дивизион 6-й тур 2 : 4Пафос
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Вильярреал4 : 0
29.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 6Вильярреал
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 0 : 2Вильярреал
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Вильярреал0 : 2
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Вильярреал2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close