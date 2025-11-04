00:42 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Реал Мадрид 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ливерпуль
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Реал Мадрид, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет пз Мохамед Салах
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
22 Франция нп Уго Экитике
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
24 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
15 Турция пз Арда Гюлер
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Ливерпуль2 : 0Реал Мадрид
15.03.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 0Ливерпуль
21.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Ливерпуль2 : 5Реал Мадрид
28.05.2022 Лига чемпионов Финал Ливерпуль0 : 1Реал Мадрид
14.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Ливерпуль0 : 0Реал Мадрид
06.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
26.05.2018 Лига чемпионов Финал Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
04.11.2014 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Реал Мадрид1 : 0Ливерпуль
22.10.2014 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Ливерпуль0 : 3Реал Мадрид
10.03.2009 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль4 : 0Реал Мадрид
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ливерпуль0 : 3
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 3 : 2Ливерпуль
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 5Ливерпуль
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ливерпуль1 : 2
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Реал Мадрид4 : 0
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Реал Мадрид2 : 1
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Реал Мадрид1 : 0
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 1Реал Мадрид
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Реал Мадрид3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close