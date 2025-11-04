Ливерпуль - Реал Мадрид 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Реал Мадрид, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|пз
|Мохамед Салах
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|22
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Арне Слот
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|15.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|21.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 5
|28.05.2022
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|14.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|26.05.2018
|Лига чемпионов
|Финал
|3 : 1
|04.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|22.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 5
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0