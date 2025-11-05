«Арсенал» устроил разгром «Славии» из Праги в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 05-11-2025 00:01

В рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 состоялся напряжённый матч между чешской командой «Славия» и лондонским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Главным судьёй матча был Алияр Агаев из Азербайджана. Гости из Англии показали превосходную игру и уверенно обыграли местную команду со счётом 3:0.

Первый гол в этом поединке был забит на 32-й минуте: вингер «Арсенала» Букайо Сака чётко реализовал пенальти, открыв счёт и обеспечив своей команде психологическое преимущество. Уже в самом начале второго тайма полузащитник Микель Мерино сумел удвоить преимущество «канониров», завершив стремительную атаку и ещё больше усложнив положение хозяев поля. На 68-й минуте всё тот же Мерино оформил дубль, доведя счёт до разгромного и фактически сняв все вопросы о победителе этой встречи.

После этой уверенной выездной победы «Арсенал» укрепляет свои позиции в турнирной таблице группы Лиги чемпионов. В следующем туре лондонцам предстоит сложная встреча с мощной мюнхенской «Баварией», матч состоится 26 ноября. «Славия» же будет принимать испанский «Атлетик» из Бильбао, игра пройдёт на день раньше — 25 ноября. Оба матча обещают быть интересными и могут сыграть ключевую роль в борьбе за выход в плей-офф турнира.