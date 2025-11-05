«Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 05-11-2025 02:09

Вечером 4 ноября на легендарном стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялось противостояние 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между французским «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией». Главным арбитром встречи выступил Маурицио Мариани из Рима, а сама игра запомнилась болельщикам драматичными моментами и неожиданным поворотом событий. Гости из Германии сумели вырвать победу у хозяев с минимальным преимуществом — 2:1.

Счёт в поединке был открыт уже на 4-й минуте, когда колумбийский полузащитник «Баварии» Луис Диас реализовал свою первую голевую возможность. Не сбавляя обороты, на 32-й минуте Диас оформил эффектный дубль, чем значительно укрепил позиции гостей. Однако развить успех ему не удалось — в компенсированное к первому тайму время он был удалён за грубый фол против Ашрафа Хакими. После неприятного столкновения защитник «ПСЖ» получил травму голеностопа и покинул игровое поле со слезами на глазах, под аплодисменты трибун.

Несмотря на численное преимущество, хозяева долго не могли изменить ход встречи. Только на 74-й минуте португалец Жоау Невеш сократил отставание, воспользовавшись ошибкой обороны мюнхенцев. Но больше голов зрители не увидели — итоговый счёт остался 2:1 в пользу гостей. После этой победы «Бавария» единолично закрепилась на первой строчке группы с 12 очками.

Впереди у команд непростые поединки: 26 ноября «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Бавария» отправится в Лондон на встречу с «Арсеналом». Напомним, финал Лиги чемпионов-2025/26 пройдёт на «Пушкаш Арене» в Будапеште 30 мая 2026 года, где определится новый обладатель главного клубного трофея Европы.